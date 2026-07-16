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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 2073 حالة بينهم 796 وفاة

جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2073 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية أن الإصابات منها 796 وفاة، وذلك حتى 14 يوليو الجاري، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه عملية تتبع المخالطين تمثل تحديا كبيرا، إذ تبلغ نسبة تغطية الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى 67 بالمائة فقط.

و يأتي هذا بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل، في وقت هدد فيه أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وتكافح جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط إفريقيا تفشي فيروس إيبولا الناجم عن سلالة "بونديبوجيو" النادرة منذ 15 مايو الماضي.

وبعد مرور شهرين على بدء التفشي، لا يزال المرض ينتشر بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تتبعه رغم توسيع نطاق الاستجابة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من الإصابات الجديدة تنشأ من سلاسل انتقال عدوى غير معروفة.

مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها جمهورية الكونغو الديمقراطية السلطات الصحية

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