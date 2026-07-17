حرقة المعدة.. لماذا عليك تناول 4 حبات من الخيار ؟

الخيار خضار منعش وقليل السعرات الحرارية، غني بفوائد صحية مذهلة، يتكون الخيار من 95% ماء، مما يجعله مثالياً لترطيب الجسم، كما أنه وجبة خفيفة ومنعشة، يحتوي الخيار على عناصر غذائية أساسية مثل فيتامينات C وK، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، تشير الأبحاث إلى أن الخيار قد يوفر تأثيرات مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة لمرض السكري.

كما تمتد فوائد الخيار لتشمل صحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف الكلى، وصحة الجلد، وحتى الوقاية من السرطان، يُعرف الخيار بخصائصه المهدئة، وهو ممتاز للهضم والصحة العامة

هل يمكن للخيار أن يساعد في علاج الحموضة أو حرقة المعدة؟

قد تساعد قلوية الخيار ومحتواه العالي من الماء على معادلة حموضة المعدة وتخفيف أعراض حرقة المعدة، كما أن تأثيره المبرد قد يهدئ الجهاز الهضمي المتهيج

كما يُعتبر الهضم الجيد أساس الصحة، ويلعب الخيار دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي نظرًا لغناه بالألياف والماء.

تساعد الألياف الموجودة في الخيار على تنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، كما يعمل الخيار كمضاد طبيعي للحموضة، فيخفف من الحموضة وحرقة المعدة، وهما حالتان شائعتان خلال فصل الصيف.

- يساعد على الهضم

تمتد فوائد الخيار الصحية لتشمل الجهاز الهضمي أيضاً. فهو غني بالألياف، خاصة في قشره، مما يساعد على تحفيز الهضم وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، كما أن محتواه العالي من الماء يدعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تليين البراز والوقاية من الإمساك .

إضافةً إلى ذلك، تتمتع بذور الخيار بتأثير ملين خفيف، مما يساعد على تقليل الانتفاخ وعدم الراحة، كما أن خصائص الخيار المهدئة قد تساعد في تهدئة التهاب المعدة والحموضة، تناول الخيار بانتظام للحفاظ على صحة أمعائك