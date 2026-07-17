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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مارس الرياضة الأبرز.. طرق طبيعية تحافظ على صحة الكبد دون مكملات غذائية

الكبد
الكبد
نهى هجرس

يعد الكبد ثاني أكبر عضو في جسمك، ويؤدي حوالي 500 وظيفة حيوية، فهو يزيل جميع السموم، ويخلص جسمك من الأدوية، ويقوم باستقلاب الطعام.

كما أنه يُعدّل مستويات الكوليسترول، ويبني البروتينات، ويُنتج الصفراء التي تُساعد على امتصاص الدهون، ويُخزّن السكر لوقت الحاجة إليه، ويُنظّم مستويات الهرمونات، هذا كله جزء من عمل الكبد اليومي.

طرق طبيعية للحفاظ على صحة الكبد 

- اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا لدعم صحة الكبد

تجنب الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، والدهون المشبعة، والكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمعكرونة العادية)، والسكريات .

وللحصول على نظام غذائي متوازن، تناول  الألياف الغذائية ، والتي يمكنك الحصول عليها من الفواكه والخضراوات الطازجة، وخبز الحبوب الكاملة، والأرز، والحبوب، تناول أيضًا  اللحوم  (لكن قلل من كمية اللحوم الحمراء)،  ومنتجات الألبان  (الحليب قليل الدسم وكميات قليلة من الجبن)، والدهون  الصحية (الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، مثل الزيوت النباتية، والمكسرات، والبذور، والأسماك). الترطيب ضروري، لذا اشرب الكثير من الماء. 

- مارس الرياضة بانتظام لتعزيز صحة الكبد

فممارسة الرياضة باستمرار تساعد على حرق الدهون الثلاثية كمصدر للطاقة، كما أنها قد تقلل من دهون الكبد.

- تجنب السموم

قد تُلحق السموم الضرر بخلايا الكبد، قلل من التلامس المباشر مع السموم الموجودة في منتجات التنظيف والبخاخات والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والمضافات، عند استخدام البخاخات، تأكد من تهوية الغرفة جيدًا، وارتدِ كمامة. 

الكبد صحة الكبد الحفاظ على صحة الكبد الدهون

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