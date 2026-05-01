قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-5-2026 والقنوات الناقلة
أذكار الصباح.. رددها الآن تكن في معية الله حتى تمسي
بدء صرف معاشات مايو لـ 11.5 مليون مستحق.. اليوم
تقارير: ترامب يتجه لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن إيران
اتهامات لزيلينسكي وزوجته في قضايا فساد وتمويل الحرب
إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس
بعد الاستيلاء على أموال المواطنين.. كيف أسقطت الداخلية عصابة الطرود الوهمية؟
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة تصل لـ 36 درجة
شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين
يتمتع بحالة جيدة.. إيران تنفي شائعات حول صحة المرشد الأعلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر المعدن اليوم .. ماذا حدث لأعيرة الذهب في الصاغة بأول التعاملات

محمد يحيي

استقرت أسعار الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026؛ على مستوي الأعيرة المختلفة.

وسجل متوسط سعر الذهب استقراراً دون تغيير مع ترقب في السوق المحلي.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6950 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء أمس

بعد ساعات من التداول سجل سعر المعدن الأصفر استقرارًا بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 20 جنيهًا أمس .

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

بلغ سعر عيار 21 الأكبرانتشارًا نحو 6950 جنيهًأ للشراء و 6900 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيهًا للشراء و 5914 جنيهًأ للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب 4610 دولار للشراء و4609 دولار للبيع.

حالة من الترقب والحذر داخل سوق الذهب المحلي في ظل متابعة التطورات العالمية.

و شهدت الأسعار العالمية للذهب تحركات قوية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث تراجع الذهب الفوري إلى 4549.34 دولارًا للأوقية، قبل أن يسجل هبوطًا بنسبة 1.34% إلى 4546.46 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.88 نقطة، وصعود عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ مارس.

كما  أن المشهد السياسي زاد من حدة الترقب في الأسواق، مع تزامن اجتماع الفيدرالي مع مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعكس حجم التدخل السياسي في المشهد الاقتصادي، ويفتح الباب أمام احتمالات تحركات استثنائية خلال الفترة المقبلة.

جاءت الضغوط على الذهب  نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث صعد خام غرب تكساس إلى 107.03 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولار، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية مرتبطة بالعرض والطلب.

كما أن الأسواق المالية الأخرى شهدت تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت مؤشرات «إس آند بي 500» و«داو جونز» و«ناسداك»، كما تراجعت البيتكوين إلى 75191 دولارًا، في ظل موجة عزوف عن المخاطر واتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

عمرو النقلى

ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

ترشيحاتنا

الدعاء

ما آداب الدعاء العشرة التي تُعين على الاستجابة؟ داعية إسلامي يجيب

تناول الطعام

هل يجوز اتباع أنظمة علاجية غير معتمدة؟ وهل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟

طلاب إعلام الأزهر

بوصلة .. حملة لطلاب إعلام الأزهر لتأهيل الشباب لسوق العمل

بالصور

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

النمل
النمل
النمل

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد