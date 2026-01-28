قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن التفويت في مباراة بدوري المظاليم

خاطبت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرع الشرقية لكرة القدم، بشأن مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح في القسم الرابع والتي أقيمت يوم 22 يناير الجاري .

وقررت إدارة المسابقات بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وما جاء بها من أحداث، عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات.

يأتى ذلك بعدما شهدت مباراة الحسينية ومركز شباب منيا القمح تسجيل ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة لصالح منيا القمح ما أثار الشكوك حول تفويت المباراة للصعود لدورة الترقي.