رياضة

خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

يسري غازي

أصدر اتحاد الكرة بيانا وجه خلاله التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: 

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكافة رجال الشرطة، بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة علي أن رجال الداخلية على مر التاريخ هم خط الدفاع الداخلي عن أمن واستقرار الدولة المصرية.

