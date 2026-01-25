برلمانية: عيد الشرطة رسالة تأكيد على قوة الدولة وتصريحات الرئيس السيسي ترسخ الثوابت

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بـ عيد الشرطة المصرية يُجسد واحدة من أهم محطات الاعتزاز الوطني، ويعكس الدور المحوري الذي تقوم به الشرطة المصرية، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها وصون مقدرات الشعب المصري.

وأشادت النائبة بالتصريحات الحاسمة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال، مؤكدة أنها حملت رسائل بالغة الأهمية للداخل والخارج، أبرزها أن الدول التي اعتمدت على الميليشيات والتنظيمات المسلحة دُمرت، وأن مؤسسات الدولة الوطنية هي الضامن الوحيد للاستقرار، وهو ما يعكس رؤية واضحة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

فاتورة عدم الاستقرار باهظة

وأضافت أن تأكيد الرئيس على أن فاتورة عدم الاستقرار باهظة ويدفع ثمنها الحاضر والمستقبل، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المخاطر التي تواجه الدول، ويؤكد أن الحفاظ على الأمن ليس رفاهية بل ضرورة وجودية لحماية الأجيال القادمة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت النائبة أسماء سعد الجمال على أن الموقف المصري ثابت وواضح، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس السيسي الرفض القاطع والنهائي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم يعبر عن التزام تاريخي وأخلاقي تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما نوهت بتحذير الرئيس من أن تهجير سكان غزة سيقود إلى موجات نزوح بمئات الآلاف نحو أوروبا والغرب، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وثمّنت النائبة مطالبة الرئيس بـ التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ والشروع الفوري في إعادة إعمار غزة، إلى جانب تأكيده أن مصر لن تسمح بأي مساعٍ لتقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، وهو ما يعكس دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي بأن مصر حائط صد منيع أمام الهجرة غير الشرعية، وأنها لن تستخدم هذا الملف للمساومة، يبرز حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية دفاعًا عن أمنها وأمن محيطها الإقليمي والدولي، دون المتاجرة بمعاناة البشر.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن رسالة الرئيس السيسي واضحة للمسؤولين، حين أكد أن المسؤولية تكليف ومحاسبة أمام الله والشعب عن كل صغيرة وكبيرة، معتبرة أن هذه الرسالة تعكس نهج دولة تُعلي من قيم الانضباط والمساءلة والعمل الجاد، وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال أن عيد الشرطة هو مناسبة لتجديد الدعم الكامل لرجال الشرطة المصرية، وتقدير تضحياتهم المستمرة، والتأكيد على أن قوة الدولة المصرية تكمن في مؤسساتها الوطنية وتماسك شعبها ووضوح قيادتها السياسية.