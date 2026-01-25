«العربي الناصري» يُهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير ويُشيد بتضحيات رجال الداخلية

تقدّم النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 وذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبات الوطنية تجسّد روح التضحية والفداء لأجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

وقال «أبو العلا»: "عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يذكّرننا بأن مصر أعظم من أي فرد أو سلطة، وأن الشعب وجيشه وشرطته هم خط الدفاع الأول عن حرية الوطن واستقراره. رجال الداخلية ليسوا مجرد قوات، بل هم أبناء الشعب، وحصن مصر المنيع ضد كل من يهددها".

وأضاف النائب أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد الشرطة كانت واضحة وصادقة، مؤكدة أن تجهيزات قوات الأمن ليست لحماية أي شخص بعينه، بل لحماية الدولة ومكتسبات الشعب، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس روح الجمهورية وحتمية التضامن بين الشعب ومؤسساته الوطنية.

وتابع أبو العلا: "الشهداء الذين قدموا أرواحهم على أرض الوطن هم قدوة لكل المصريين، وذكرى ثورة 25 يناير تظل شعلة الحرية والكرامة التي تلهم كل مواطن مصري في دفاعه عن الأرض والحق، وهي تأكيد على وحدة الشعب ومؤسساته في مواجهة التحديات".

وتابع قائلاً: "علينا أن نستلهم من تضحيات رجال الشرطة ومن دماء الشهداء روح الوحدة الوطنية، وأن نقف جميعًا خلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار مصر قوية حرة ومستقلة، كما أرادها الزعيم جمال عبد الناصر وأحلام أجيالنا المتعاقبة".