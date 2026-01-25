قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإنذار الأحمر مُستمر| تشيلي تحترق.. أكثر من 42 ألف هكتار تضرّرت من حرائق الغابات
أحمد فتوح: رمضان صبحي لاعب كبير وأتمنى يعود للملاعب سريعًا
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. انصائح مهمة
حادثة مروعة في مينيابوليس.. ضابط فيدرالي يفقد طرف إصبعه بسبب «عضّة» أثناء احتجاجات
أخبار جنوب سيناء: حبس سنة لمدير مركز شباب ومدير ملاعب بطور سيناء.. وحملة نظافة بشواطئ نويبع
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
روسيا تحذّر: أي وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا «أهداف مشروعة»
ادّعى تعمّدهم تعطيل العمل.. تجديد حبس مُروّج فيديو مُزيف عن وحدة مرور بالجيزة
وزير الكهرباء: الالتزام بالخطة الزمنية أساس نجاح المحطة النووية بالضبعة.. ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي
لحظة من الزمن الجميل .. نادية الجندي تكشف عن شبابها المبكر في صورة نادرة |شاهد
حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما
ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط
برلمان

«العربي الناصري» يُهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير ويُشيد بتضحيات رجال الداخلية

محمد أبو العلا
محمد أبو العلا

تقدّم النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 وذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبات الوطنية تجسّد روح التضحية والفداء لأجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

وقال «أبو العلا»: "عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يذكّرننا بأن مصر أعظم من أي فرد أو سلطة، وأن الشعب وجيشه وشرطته هم خط الدفاع الأول عن حرية الوطن واستقراره. رجال الداخلية ليسوا مجرد قوات، بل هم أبناء الشعب، وحصن مصر المنيع ضد كل من يهددها".

وأضاف النائب أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد الشرطة كانت واضحة وصادقة، مؤكدة أن تجهيزات قوات الأمن ليست لحماية أي شخص بعينه، بل لحماية الدولة ومكتسبات الشعب، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس روح الجمهورية وحتمية التضامن بين الشعب ومؤسساته الوطنية.

وتابع أبو العلا: "الشهداء الذين قدموا أرواحهم على أرض الوطن هم قدوة لكل المصريين، وذكرى ثورة 25 يناير تظل شعلة الحرية والكرامة التي تلهم كل مواطن مصري في دفاعه عن الأرض والحق، وهي تأكيد على وحدة الشعب ومؤسساته في مواجهة التحديات".

وتابع قائلاً: "علينا أن نستلهم من تضحيات رجال الشرطة ومن دماء الشهداء روح الوحدة الوطنية، وأن نقف جميعًا خلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار مصر قوية حرة ومستقلة، كما أرادها الزعيم جمال عبد الناصر وأحلام أجيالنا المتعاقبة".

السيسي الرئيس السيسي العربي الناصري نواب مجلس النواب

