برلمانية: مقترح الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا يحمي وعي الأطفال ويعزز الأمان الرقمي

قالت النائبة ولاء هرماس رضوان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين استخدام التكنولوجيا لبعض الفئات العمرية يُعد خطوة بالغة الأهمية، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأطفال المصريين والحفاظ على وعيهم وسلامتهم النفسية والفكرية.

وأضافت أن هناك اهتمامًا متزايدًا بهذه الفئة العريضة من المجتمع، باعتبارها مستقبل الوطن، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت بمقترح برغبة بشأن تقييد عمل منصة «روبلوكس»، باعتبارها إحدى الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي تشكل تهديدًا على الأطفال.

تخصيص باقات رقمية موجهة للأطفال

وأوضحت النائبة أن المقترح تم مناقشته بالفعل داخل لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وأسفر عن إصدار عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها تخصيص باقات رقمية موجهة للأطفال، يقتصر فيها استخدام الإنترنت على محتوى مناسب لأعمارهم، مع إتاحة آليات فعالة للتحكم الأبوي أو الرقابة من جانب الدولة وشركات الاتصالات، بما يمنع وصول الأطفال إلى محتوى غير مصرح به.

وشددت التوصيات على ضرورة إطلاق الحكومة حملات توعوية وطنية موجهة للأسر والأطفال لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، والتحذير من مخاطر التفاعل مع الغرباء عبر المنصات الإلكترونية، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو محتوى مزعج.

كما أكدت أهمية تشجيع الحكومة على توفير بدائل رقمية آمنة ذات طابع تعليمي خاضع للرقابة، وعدم ترك الأطفال فريسة للمنصات المفتوحة دون توجيه أو متابعة.