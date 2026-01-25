نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة

هنأ السيد الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، والشعب المصري، بمناسبة العيد ال٧٤ للشرطة المصرية.



وقال الشريف - في بيان اليوم - إن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف الكثير من المخططات التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان، وضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء، في ظل التوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشاد نقيب الأشراف، بما قدمه ويقدمه رجال الشرطة المصرية من مَلاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز والتقدير لأرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.



ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.