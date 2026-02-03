موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلى لمواجهة البنك الأهلى مساء اليوم الثلاثاء فى اطار منافسات الدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى اليوم الثلاثاء فى تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبب قناة أون سبورت

يغيب عن قائمة الاهلى اليوم عدد من اللاعبين أبرزهم إمام عاشور نجم خط وسط المارد الأحمر تنفيذاً لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها ضده بسبب تخلّفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا