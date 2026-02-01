مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مايا دياب في أحدث ظهور

خطفت مايا دياب الأنظار بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

واتسمت إطلالة مايا دياب بأنها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعبٍ عالٍ باللون الفضي، كما تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.