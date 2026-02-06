قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم 6-2-2026

محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 وذلك على مستوى السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات اليوم من دون تغيير منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي.

الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدًا من ضعف الدولار

سعر الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا من قيمته في آخر تداولات له أمس الخميس وذلك على أساس أسبوعي بمعظم البنوك

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع .

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية،  البركة، نكست".

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، مصر، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف العربي الدولي،فيصل الإصلامي،قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية،، التجاري الدولي CIB"".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.92 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع في بنكي سايب و HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47 جنيه للشراء و 47,1 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

