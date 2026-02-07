قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يهنئ كريم وليد بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة

محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد عبد الرحمن لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة للبراعم
محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد عبد الرحمن لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة للبراعم
إيهاب عمر

قدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خالص التهنئة للاعب كريم وليد عبد الرحمن، ابن المحافظة، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية الشتوية للمصارعة للبراعم، والتي أُقيمت على ملاعب استاد القاهرة فبراير 2026.

وأعرب محافظ أسيوط عن فخره بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن اللاعب كريم وليد عبد الرحمن، أحد لاعبي المشروع القومي للمصارعة (براعم) بمحافظة أسيوط، قدم أداءً قويًا ومميزًا خلال منافسات البطولة، توج من خلاله بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن هذا الفوز يعد إضافة جديدة لسجل النجاحات الرياضية التي تحققها محافظة أسيوط في لعبة المصارعة، ويعكس حجم الجهد المبذول في إعداد اللاعبين، وحرصهم على رفع اسم المحافظة عاليًا في البطولات القومية.

كما وجه محافظ أسيوط التهنئة إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، مشيدًا بسلسلة الإنجازات التي يحققها أبناء المحافظة خلال الفترة الأخيرة، والتي تؤكد فاعلية التخطيط الجيد وبرامج التدريب والدعم المتواصل الذي توليه الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع الشباب والرياضة، بما يسهم في بناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات الرياضية، في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

