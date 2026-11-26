أعلنت السفارة الألمانية في القاهره عن عدد من الاتفاقات الإنمائية المشاركة بين مصر وألمانيا، في إطار فعاليات اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي، في نسخته الثانية، تحت شعار "بناء الشراكات معا" الذي أقيم في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة,

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الخميس أنه تم التوقيع علي اتفاق يتم بموجبه توفير تمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو للاستثمار ومنحة 3 ملايين يورو للإجراءات المصاحبة تستخدم من خلال البنك التجاري الدولي بهدف دعم القطاع المالي وتعزيز فرص حصول مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

كما وقعت مصر وألمانيا على اتفاقية لتوفير الدعم المالي الثالث للمبادرة الشاملة للتعليم الفني يتم بمقتضاها توفير منحة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 5ر20 مليون يورو في حين الاتفاقية الثالثة تأتي في إطار الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم ودراسة إنشاء مركز إدارة موارد الطاقة المتجددة بتمويل بقيمة 6ر0 مليون يورو تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح بيان السفارة أن مصر وألمانيا اتفقتا على البرنامج الثاني لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 25 مليون يورو في إطار برنامج مبادلة الديون علي أن يتم التوقيع علي هذه الاتفاقية في وقت لاحق .. مشيرًا إلى أن اتفاقيات التعاون المالي تأتي في إطار التزامات بنك التعمير الألماني.

وفي إطار شراكات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أفاد بأنه تم التوقيع علي اتفاقية تهدف إلي توفير دورات تعليم اللغة الألمانية لـ220 مشاركا من الشباب المصري لإعدادهم للعمل في قطاع الطاقة المتجددة ويتم تنفيذ هذا الاتفاق من قبل شركة انبال إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة التي سوف تتحمل 70 في المائة من تكاليف البرنامج وأن يتم تخصيص 40 في المائة للنساء للمشاركة في هذه الدورات ودعم التحول الرقمي.