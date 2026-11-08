نقل 54 مصابًا إلى مستشفى الواسطى و10 إلى العياط في حادث تصادم قطارين بالجيزة

كشف كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل حادث تصادم قطارين وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن إصابة 64 شخصًا، جرى نقل 54 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، و10 مصابين إلى مستشفى العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضح صبري، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت وقوع الحادث بين القطار رقم 134 على خط الجيزة – الفيوم والقطار الآخر، إثر خروج إحدى العربات عن القضبان واصطدامها بالقطار الثاني، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي للهيئة.

وأضاف أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة السكك الحديدية تشير إلى إصابة 64 شخصًا، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتزامن مع التعامل مع تداعيات الحادث.

وفي سياق متصل، أشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، متابعته باهتمام بالغ لتداعيات الحادث، معربًا عن خالص مواساته لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح أن الرئيس وجّه أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

ولفت صبري إلى أن وزارة الصحة وجّهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، والاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وأكد مراسل القناة استمرار جهود الجهات المعنية في رفع آثار الحادث، وفقًا لبيان هيئة السكك الحديدية، تمهيدًا لاستعادة انتظام حركة القطارات والتشغيل إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.