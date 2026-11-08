قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقل 54 مصابًا إلى مستشفى الواسطى و10 إلى العياط في حادث تصادم قطارين بالجيزة

حادث تصادم قطارين بالجيزة
حادث تصادم قطارين بالجيزة
شيماء جمال

كشف كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل حادث تصادم قطارين وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن إصابة 64 شخصًا، جرى نقل 54 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، و10 مصابين إلى مستشفى العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضح صبري، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت وقوع الحادث بين القطار رقم 134 على خط الجيزة – الفيوم والقطار الآخر، إثر خروج إحدى العربات عن القضبان واصطدامها بالقطار الثاني، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي للهيئة.

وأضاف أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة السكك الحديدية تشير إلى إصابة 64 شخصًا، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتزامن مع التعامل مع تداعيات الحادث.

وفي سياق متصل، أشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، متابعته باهتمام بالغ لتداعيات الحادث، معربًا عن خالص مواساته لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح أن الرئيس وجّه أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

ولفت صبري إلى أن وزارة الصحة وجّهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، والاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وأكد مراسل القناة استمرار جهود الجهات المعنية في رفع آثار الحادث، وفقًا لبيان هيئة السكك الحديدية، تمهيدًا لاستعادة انتظام حركة القطارات والتشغيل إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.

حادث تصادم قطارين حادث تصادم قطارين بالجيزة حادث العياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

هيونداي سوناتا 2026

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| بي إم دبليو إى 4 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد