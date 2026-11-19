كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من طليقها وآخر لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها (من زواج عرفى) وآخر لقيامهما بتاريخ 4 / الجارى بالتعدى عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المقطم لخلافات سابقة بينهما .

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مالك محل أحذية ، عامل بذات المحل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وإتهم الأول القائمة على النشر بإبتزازه وتهديده بصور خاصة بهما ومساومته للتحصل منه على مبالغ مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.