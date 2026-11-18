ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل بمنطقة الوراق، بعد الاعتداء عليه والتسبب في إصابته بإصابات متفرقة بالجسد، إثر خلاف نشب بينهم، انتهى بوفاته داخل المستشفى متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمقتل عامل في الوراق

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض عامل لاعتداء بدائرة قسم شرطة الوراق، وسقوطه مصابا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافا نشب بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطور إلى اعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته.

سقوط المتهمين في قبضة الأمن

عقب تقنين الإجراءات، كثفت أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين المتورطين في الاعتداء، وإلقاء القبض عليهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الخلاف وملابساته، وتحديد دور كل متهم في واقعة الاعتداء التي انتهت بمقتل العامل.