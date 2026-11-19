التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اللواء أركان حرب مهندس بدر حسني ندا رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد؛ في مستهل توليه مهام عمله؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها بالمحافظة ومتابعة معدلات الإنجاز وسبل تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

محافظ الوادي الجديد تلتقي رئيس جهاز التعمير لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية

وتناول اللقاء أهمية مواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف الجهود التنفيذية بالتنسيق بين الجهاز والجهات المعنية بالمحافظة، بما يعزز الاستفادة من الاستثمارات الموجهة للمشروعات ويسهم في تحقيق مستهدفاتها التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين.

ووجّهت المحافظ الشكر والتقدير للمهندس جاد حسني رئيس الجهاز السابق على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مهام تسيير أعمال الجهاز ومتابعة المشروعات، متمنيةً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.