أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع، أن الاحتفال باليوم العالمي للطفولة يمثل احتفالًا بمستقبل مصر، باعتبار الأطفال نواة المجتمع وأساس بناء الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بحقوقهم ورعاية مواهبهم وتنمية قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في بناء الوطن.

وأشاد رشاد خلال صباح البلد،بحرص الإذاعة المصرية على تقديم محتوى إعلامي يليق بالأطفال، ويعزز الوعي بحقوقهم، ويحتفي بمواهبهم وإبداعاتهم، ويدعم ثقتهم بأنفسهم، مؤكدًا أهمية أن يعكس المحتوى الإعلامي واقع الأطفال والتحديات المعاصرة التي يواجهونها.

التنمر الإلكتروني والإفراط في استخدام الشاشات

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن الأطفال يواجهون تحديات متزايدة، في مقدمتها التنمر الإلكتروني والإفراط في استخدام الشاشات، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والإعلام لتوفير بيئة آمنة وداعمة تساعدهم على النمو السليم.

وشدد على أهمية الدور التربوي والتوعوي الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية، ومتمسك بحب الوطن والانتماء إليه، مع إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم.

الإذاعة المصرية صوت للطفل وحقوقه

وأضاف وليد رشاد أن الإذاعة المصرية ستظل صوتًا للطفل المصري، من خلال الاحتفاء بإبداعاته والدفاع عن حقوقه، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من الأطفال الذين يحققون إنجازات ويرفعون اسم مصر في المحافل الدولية.