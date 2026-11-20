أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بجهود إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية والسكان في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنًا ما حققته الإدارة من إنجازات في مجال الرقمنة والتحول الرقمي بنسبة تجاوزت 90%، وهو ما حظي بإشادة مدربي الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشئون الصحية والسكان بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال، وكيل الوزارة، اختتمت البرنامج التدريبي "تطوير الأداء المؤسسي لخدمة المواطنين"، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، والذي استمر ثلاثة أيام بقاعة إدارة مركز التدريب بالمديرية، تحت شعار "معًا للتميز.. معًا نصنع التميز"، بمشاركة أكثر من 45 متدربًا من مسؤولي خدمة المواطنين بالمنشآت الصحية، ونظمته إدارة خدمة المواطنين بالمديرية برئاسة أحمد الريفي.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج استهدف تنمية مهارات العاملين في التعامل مع شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وسرعة الاستجابة وحل المشكلات، وتعزيز مهارات التواصل الفعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن إشادة مدربي الوزارة بمستوى العمل بأسيوط، خاصة في ملف التحول الرقمي، تعكس الجهود المبذولة لتطوير الإجراءات الإدارية وتيسير تقديم الخدمات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن اليوم الختامي شهد حضور الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الذي استمع إلى استفسارات المتدربين ومقترحاتهم، وأكد تقديم الدعم لفريق خدمة المواطنين وتذليل أي معوقات تواجههم، كما جرى توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على أكثر من 45 متدربًا، تقديرًا لمشاركتهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم المحافظة لجهود تطوير منظومة خدمة المواطنين ورفع كفاءة العاملين وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المنشآت الصحية.