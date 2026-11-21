اتفقت الدول المجتمعة في جنيف ، في إطار مؤتمر للأمم المتحدة حول "الروبوتات القاتلة"، اليوم "السبت" وبعد خمسة أيام من النقاشات المحتدمة على تمهيد الطريق أمام إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي لاستخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ونقل راديو "لاك" السويسرى عن جوليان ثوني، رئيس المؤتمر، قوله للصحفيين إن الدول الـ 128 الأطراف في مؤتمر مراجعة "اتفاقية أسلحة تقليدية معينة" قد "اتفقت على البدء في صياغة وثيقة دولية تتعلق بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، على أن يتم إنجاز هذا العمل خلال العامين المقبلين".

وفي حين أيدت غالبية الدول التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، عارضت الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا -وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا- إبرام اتفاق من هذا النوع.

وأوضح ثوني أن النقاشات المقبلة ستحدد "أي الأسلحة يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأيها لا يُحظر ولكن يمكن تنظيمه".

وأشار الدبلوماسي السويسري إلى أن بعض الدول اعترضت على استخدام مصطلح "التفاوض"، لكنها وافقت في نهاية المطاف على استبداله بكلمة "صياغة" (أو إعداد).

من جانبها، رأت المنظمات غير الحكومية التي تتابع هذه النقاشات عن كثب أن النتيجة جاءت أقل بكثير من التوقعات. فقد صرح تحالف "أوقفوا الروبوتات القاتلة" بأن "الدول اعتمدت تفويضا مخففا لا يمهد الطريق فعليا نحو التوصل إلى وثيقة ملزمة قانونا".