دعا مؤتمر "عملية داكار" إلى تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتحسين حماية المهاجرين وتسهيل تنقلهم.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر واختتمت أعماله الليلة الماضية في العاصمة السنغالية بمشاركة 15 دولة من المنطقة وتحت رعاية السنغال والمنظمة الدولية للهجرة.

ونقل راديو فرنسا الدولي ـ في نشرته الإفريقية ـ عن إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تشديدها على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي قائلة: "إن تبادل المعلومات والنظر في مسار الهجرة بأكمله يعني الإقرار بأن أعدادا متزايدة من الأشخاص ينطلقون من مناطق هشة، وهذه المسارات تزداد خطورة، ولضمان استجابة شاملة، لابد أن تلتزم كل دولة تقع على طول مسار الهجرة بالتعاون مع الآخرين".

ومن بين القضايا التى طرحت توفير حماية أفضل للمهاجرين، وهو ما يشير إليه موسى كانتي، المدير الفني لمكاتب استقبال ومتابعة المهاجرين في غينيا، قائلا: "يستخدم معظم المهاجرين اليوم المسار الأطلسي، لكن لا يوجد تنسيق لحمايتهم طوال رحلتهم.. لذا، ينبغي مراجعة هذا الوضع بجدية من أجل توفير الحماية لهؤلاء المهاجرين".

كما طرح موسى سار، وزير العدل السنغالي، تدابير أخرى خلال هذين اليومين من النقاش، حيث صرح قائلا: "يجب حث جميع هذه الدول على فرض عقوبات صارمة على 'بائعي الأوهام' هؤلاء، أي المهربين..هذا إجراء يمكن تنفيذه على المستوى الجماعي.

أما فيما يتعلق بحركات الهجرة بين الدول، فينبغي بذل المزيد من الجهود للحد من المشكلات على الحدود، فمن شأن ذلك تحسين العلاقات بين البلدان، وتجنب النزاعات».