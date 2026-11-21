بدأ النادي الأهلي خطواته لاستكشاف إمكانية التعاقد مع آدم زيان، المدافع المصري الهولندي المحترف ضمن صفوف فريق بترولول بلويشتي الروماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي بعناصر جديدة.

الأهلي يستفسر عن مدافع بترولول الروماني تحسباً لضمه في يناير

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب دخل دائرة الترشيحات لتدعيم دفاع الفريق، بعد متابعة موقفه وإمكانية الاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي أجرت اتصالات مع آدم زيان، صاحب الـ22 عامًا، للاستفسار عن موقفه من الانتقال إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل، والتعرف على موقفه من خوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

وتدرس إدارة الأهلي عددًا من الخيارات المطروحة لتدعيم مركز قلب الدفاع، في ظل رغبتها في توفير عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية للفريق، على أن تشهد الفترة المقبلة تطورات بشأن موقف آدم زيان وإمكانية إتمام المفاوضات معه.