كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تطورات جديدة في الأزمة القانونية المتعلقة بأحمد سيد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق السابق، بشأن المستحقات المالية للنادي عن الظهور الإعلاني والإعلامي للاعب خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسك الإدارة بالحصول على حقوقها المالية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.



بلاغ رسمي أمام النائب العام ضد زيزو

وأوضح كمال شعيب أن نادي الزمالك تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بسبب رفض زيزو سداد النسبة المستحقة للنادي من العقود الإعلانية التي أبرمها اللاعب خلال فترة سريان تعاقده مع الفريق الأبيض.



وأشار المستشار القانوني إلى أن البلاغ تم قيده برقم 6312 لسنة 2026 إداري العجوزة، في إطار تحركات النادي للحفاظ على حقوقه المالية والقانونية، ومحاسبة اللاعب وفقًا لما تنص عليه اللوائح والتعاقدات المنظمة للعلاقة بين الطرفين.



9 ملايين جنيه قيمة عقود زيزو الإعلانية

وأضاف شعيب، بحسب البيان الصادر عنه، أن التحقيقات شهدت استدعاء عدد من الشركات والجهات التي تعاملت مع اللاعب في الملفات الإعلانية والإعلامية، حيث أقرت تلك الجهات بحصول زيزو على مبالغ مالية تقترب من 9 ملايين جنيه مقابل ظهوره في حملات إعلانية مختلفة.



وأكد أن هذه المبالغ كانت محل مطالبة من جانب الزمالك، للحصول على النسبة المالية التي يرى النادي أنها مستحقة له وفقًا للاتفاقات واللوائح المعمول بها خلال فترة وجود اللاعب داخل الفريق.



النيابة تحسم موقف البلاغ.. والزمالك يتحرك

وأشار المستشار القانوني إلى أن النيابة العامة انتهت إلى ثبوت امتناع اللاعب عن سداد مستحقات النادي المتعلقة بتلك المبالغ، لكنها اعتبرت أن الواقعة تمثل منازعة مدنية تخرج عن نطاق التجريم الجنائي، مع استبعاد وجود شبهة اعتداء على المال العام.



الزمالك يتمسك بحقوقه المالية

واختتم كمال شعيب تصريحاته بالتأكيد أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقوقه المالية في هذه القضية، مشيرًا إلى أن الإدارة القانونية تستعد لاستكمال الإجراءات اللازمة للمطالبة بكامل المستحقات.

ومن المنتظر أن يتقدم النادي بمذكرة إلى لجنة الاستئناف، تتضمن ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، ضمن خطوات الزمالك لمواصلة التصعيد القانوني في أزمة المستحقات الإعلانية الخاصة بزيزو.