القبض على نصاب أوهم مواطنين ببيع بيانات عملاء شركات الإتصالات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص تصب على عدد من المواطنين بزعم قدرته على بيع بيانات عملاء شركات الإتصالات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لقدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) وضبط بحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .

وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









