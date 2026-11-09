تحرك عاجل بجامعة الزقازيق لمواجهة الكلاب الضالة بمحيط المستشفيات الجامعية

في إطار الحرص على توفير بيئة جامعية آمنة والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين والمرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، شهدت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق تحركًا مشتركًا لبحث سبل مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل الكلية وبمحيط المستشفيات الجامعية، ووضع آليات للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث استقبل السيد أحمد يوسف مدير عام كلية الطب البشري، لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالشرقية وإدارة الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، لمناقشة أبعاد المشكلة وبحث الإجراءات اللازمة للتعامل معها بما يضمن سلامة الجميع.

وشارك في الاجتماع الدكتورة يمنى فتح الله السيد داود منسق حملة التطعيم ضد السعار داخل الجامعة بإدارة الطب الوقائي، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد السيد الطبيب البيطري بإدارة التحصينات والتعامل مع الحيوانات الخطرة، والسيد عبد الله السيد مسؤول التحصين، والدكتورة آمال أحمد إبراهيم الطبيب البيطري بإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري.

كما شارك مصطفى عبد الرؤوف مدير إدارة الخدمات الإدارية بمستشفيات الجامعة، والمهندس أحمد البنا مسؤول مكافحة بالجامعة، والعميد محمد هنيئ مدير أمن المستشفيات، والأستاذ فاصل متولي ممثل الأمن الإداري بكلية الطب.

يأتي هذا التحرك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين كلية الطب والجهات المعنية، وحرص إدارة الكلية على سرعة التعامل مع المشكلات التي قد تؤثر على سلامة منتسبي الجامعة والمترددين على المستشفيات، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة جامعية آمنة.

وفي ختام اللقاء، أعربت إدارة الكلية عن خالص تقديرها لجميع الجهات المشاركة، مثمنةً جهودهم وتعاونهم في دعم منظومة السلامة والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.