لاتفيا تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا

دعت وزيرة خارجية لاتفيا بايبا براجه، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، واتهمت روسيا بـ"انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستهداف المدنيين بصورة متعمدة".

وقالت وزيرة خارجية لاتفيا التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، متحدثة بصفتها الوطنية، اليوم الاثنين، إن المشكلة لا تكمن في غياب هيكل أمني أوروبي، بل في أن روسيا انتهكت ، بحسب قولها ، المبادئ التي يقوم عليها هذا الهيكل.

واتهمت الوزيرة اللاتفية موسكو باستهداف المدنيين، مشيرة إلى أن "الاعتداءات والهجمات المتكررة أضرت بما يقرب من 20 ألفا و651 طفلا أوكرانيا"، وحذرت من أن الهجمات الروسية على الملاحة في البحر الأسود تهدد إمدادات الغذاء العالمية وتعرقل حركة الملاحة فى المنطقة.

كما أشارت إلى أن استمرار الاعمال العدائية بين الطرفين وتداعيات الحرب تتجاوز أوروبا وتمس مصالح دول في قارات أخرى، وجددت دعوتها إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، تمهيدا لخفض التصعيد وفتح المجال أمام مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب.