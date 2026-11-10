رئيس المصرية للاتصالات: مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يقودان مرحلة النمو المقبلة

قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن مراكز البيانات والبنية التحتية المهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أبرز محركات النمو الجديدة للشركة خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجيتها للتحول إلى مجموعة متكاملة للبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية. وأوضح المهدي، في حوار مع مجلة “The CEO Magazine”، المتخصصة في إجراء الحوارات مع كبار الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، أن الشركة تستهدف التوسع في أنشطة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والاستفادة من تنامي الطلب العالمي على الخدمات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة من أصول الشركة واستثماراتها.

وأشار المهدي، إلى أن الشركة تعمل على تطوير نموذج أعمالها من خلال التوسع في الاستثمارات الرقمية، موضحًا أن إنشاء شركة متخصصة ومملوكة بالكامل للمصرية للاتصالات في مجال مراكز البيانات يمثل خطوة استراتيجية لتوفير المرونة اللازمة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء، بدءًا من الشركات المحلية وصولًا إلى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أننا نستهدف أن يصبح هذا النشاط مصدر الإيرادات الاستراتيجي السابع للمجموعة.

وأشار إلى أنّ الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب قدراتها في مجال الربط الدولي، يتيحان للشركة فرصًا أكبر للاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح المهدى أن التوسع في مراكز البيانات يأتي ضمن رؤية أشمل لتعزيز مكانة الشركة كممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة، والتوسع في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس، وتعزيز الربط الدولي عبر الكابلات البحرية والأرضية.

وأكد أن هذه المحاور المتكاملة تدعم قدرة الشركة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية، بما يحقق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين ويدعم نمو مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

كما أكد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات على أنً هذه المحطات تعكس تنامي الثقة في القوة المالية للشركة، وانضباط إدارة رأس المال، وقدرتها على خلق القيمة.

حيث ترتكز رؤيته للنجاح على المدى الطويل على تحقيق قيمة مستدامة، وبناء شركة مصرية للاتصالات أكثر قوة وتنافسية، وأكثر استعدادًا للمستقبل.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن مراكز البيانات والبنية التحتية المهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أبرز محركات النمو الجديدة للشركة خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجيتها للتحول إلى مجموعة متكاملة للبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية.

وأوضح المهدي، في حوار مع مجلة “The CEO Magazine”، المتخصصة في إجراء الحوارات مع كبار الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، أن الشركة تستهدف التوسع في أنشطة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والاستفادة من تنامي الطلب العالمي على الخدمات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة من أصول الشركة واستثماراتها.

وأشار المهدي إلى أن الشركة تعمل على تطوير نموذج أعمالها من خلال التوسع في الاستثمارات الرقمية، موضحًا أن إنشاء شركة متخصصة ومملوكة بالكامل للمصرية للاتصالات في مجال مراكز البيانات يمثل خطوة استراتيجية لتوفير المرونة اللازمة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء، بدءًا من الشركات المحلية وصولًا إلى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أننا نستهدف أن يصبح هذا النشاط مصدر الإيرادات الاستراتيجي السابع للمجموعة. وأشار إلى أنّ الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب قدراتها في مجال الربط الدولي، يتيحان للشركة فرصًا أكبر للاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح المهدى أن التوسع في مراكز البيانات يأتي ضمن رؤية أشمل لتعزيز مكانة الشركة كممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة، والتوسع في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس، وتعزيز الربط الدولي عبر الكابلات البحرية والأرضية.

وأكد أن هذه المحاور المتكاملة تدعم قدرة الشركة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية، بما يحقق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين ويدعم نمو مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

كما أكد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات على أنً هذه المحطات تعكس تنامي الثقة في القوة المالية للشركة، وانضباط إدارة رأس المال، وقدرتها على خلق القيمة. حيث ترتكز رؤيته للنجاح على المدى الطويل على تحقيق قيمة مستدامة، وبناء شركة مصرية للاتصالات أكثر قوة وتنافسية.