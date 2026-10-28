الصين تدين استخدام سلطات تايوان أموالا عامة لدعوة مراقبين عسكريين أمريكيين

أدانت الصين استخدام الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان لأموال عامة لاستقدام مراقبين أمريكيين من أجل حضور تدريبات عسكرية في تايوان.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أدان تشن بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، قيام سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بإنفاق أموال عامة لدعوة أفراد أمريكيين لمراقبة تدريبات عسكرية في تايوان، مؤكدا أن مسألة تايوان لا تقبل أي تدخل خارجي.

واتهم تشن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بإهدار أموال سكان تايوان -التي كسبوها بجهدهم- في محاولة عقيمة للسعي نحو "استقلال تايوان" من خلال القوة والدعم الخارجي، بحسب صحيفة /تشاينا ديلي/ الصينية.

وأكد تشن أن "مسألة تايوان شأن داخلي صيني بحت، ولا يمكن السماح بأي تدخل خارجي فيها". وأضاف أن سعي سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي نحو "استقلال تايوان" هو نهج مضلل ومصيره الفشل المحتوم.

وكانت الهيئة المعنية بـ"الدفاع" في تايوان قد أقرت مؤخرا تخصيص نحو 82.44 مليون دولار تايواني جديد (ما يعادل 2.54 مليون دولار أمريكي) للعامين الحالي والمقبل، لدعوة أفراد أمريكيين -بينهم جنرال أمريكي متقاعد- لمراقبة ما يُعرف بـ"تدريبات هان كوانج"، وهي أكبر مناورات عسكرية سنوية تجريها الجزيرة.