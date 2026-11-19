أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً أوضح من خلاله مواصلة الإنتاج الصناعي العالمي نموه القوي رغم التباين الواضح في أداء الاقتصادات، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأشار المركز على هامش استعراضه لتقرير صادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" تناول تطورات الإنتاج الصناعي خلال أكتوبر 2026، استنادًا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أن الإنتاج الصناعي سجل أحد أقوى معدلات نموه خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التراجع الطفيف في وتيرة النمو. حيث انخفض عدد الاقتصادات التي سجلت زيادة في الإنتاج خلال أكتوبر إلى 20 اقتصادًا من أصل 33 اقتصادًا شملتها المؤشرات، مقابل 22 اقتصادًا في سبتمبر، مع استمرار نسبة الاقتصادات التي حققت نموًا عند مستوى يتجاوز 60% بقليل.

وعلى مستوى آسيا، تصدرت تايلاند اقتصادات المنطقة من حيث نمو الإنتاج الصناعي خلال أكتوبر، محققة أفضل أداء لها منذ ديسمبر 2025، تلتها الهند ثم إندونيسيا، التي سجلت أعلى معدل نمو منذ مارس 2024. وفي المقابل، تراجع الإنتاج في ميانمار والفلبين، بينما سجلت ماليزيا وكوريا الجنوبية زيادات محدودة. كما تباطأ النمو في اليابان وتايوان، في حين حافظت الصين على معدل نمو مستقر وقوي.

وفي أوروبا، أوضح التقرير وجود تباين في الأداء بين اقتصادات شمال القارة وجنوبها، إذ سجلت النمسا وهولندا وألمانيا أداءً قويًا، وحققت خلال الأشهر الأخيرة أفضل اتجاهات نمو في الإنتاج الصناعي لها منذ أكثر من أربع سنوات. وفي المقابل، انخفض الإنتاج في فرنسا وإيطاليا، بينما تسارع النمو في المملكة المتحدة وإسبانيا خلال أكتوبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ 25 شهرًا و11 شهرًا على التوالي.

وكانت أمريكا الشمالية من بين أسرع المناطق نموًا في الإنتاج الصناعي، بدعم من الأداء القوي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد الإنتاج الصناعي فيها إحدى أقوى فترات نموه خلال السنوات الخمس الماضية. في حين استمر تراجع الإنتاج في المكسيك وعاد للانخفاض في كندا، مسجلًا أشد تراجع له منذ ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الأداء الصناعي، أرجع التقرير هذا التباين إلى زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، وارتفاع الطلب على المعدات. وأسهم ذلك في دعم الاقتصادات التي تمتلك صناعات تكنولوجية متقدمة، إلى جانب الاقتصادات المستفيدة من زيادة الإنفاق الدفاعي والطلب على الآلات والمعدات.

وفي المقابل، واجهت الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المنخفضة صعوبات ناجمة عن تحول جانب من إنفاق الشركات نحو الذكاء الاصطناعي، واضطراب سلاسل الإمداد المرتبط بالصراعات والرسوم الجمركية، فضلًا عن تأثر قطاعي النقل والإنتاج الغذائي بالتغيرات المناخية. كما تعرضت الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس على أداء اقتصادات جنوب أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية، إلى جانب الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على السلع الأولية، مثل أستراليا وكندا.

وأوضح التقرير في ختامه أن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في بعض الاقتصادات ذات التوجه التكنولوجي، ومنها كوريا الجنوبية وتايوان واليابان، قد يعكس فقدان جانب من الزخم المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تباطؤ نمو قطاع التكنولوجيا بوجه عام. ويؤكد ذلك استمرار التباين في أداء قطاع التصنيع العالمي، نتيجة اختلاف هياكل الإنتاج وأنماط الطلب والاستثمار، إلى جانب الضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد.