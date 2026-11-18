أصبحت المركبة الفضائية الأمريكية «فوياجر 1»، التابعة لوكالة ناسا، على بُعد يوم ضوئي كامل من الأرض، بعد نحو 49 عاما على إطلاقها، لتجتاز بذلك عتبة غير مرئية تُقاس بالزمن وليس بالمسافة، إذ تستغرق الإشارات اللاسلكية الصادرة عنها 24 ساعة للوصول إلى كوكبنا.

وقالت نيكي فوكس، نائبة مدير إدارة المهام العلمية في ناسا، إن معرفة أن «فوياجر 1» أصبحت على بُعد يوم ضوئي من الأرض تثير شعورا بالذهول، وتجعلنا نتوقف للتفكير في مدى اتساع الكون.

من جانبه، قال جوردان بيم، المؤرخ المتخصص في علوم الفضاء بجامعة شيكاغو، إن تجاوز هذه العتبة يمثل تحولا في طريقة التفكير نحو استكشاف الفضاء بين النجوم، مشيرا إلى أن هذا التغيير يعكس طموحات وآمالا بشأن مهمات فضائية مستقبلية قادرة على السفر بسرعة أكبر والوصول إلى مسافات أبعد.

وأُطلقت «فوياجر 1» في صيف عام 1977، برفقة مركبتها التوأم «فوياجر 2»، في مهمة لاستكشاف الكواكب العملاقة الواقعة في الأطراف الخارجية للمجموعة الشمسية. لكن المركبتين تجاوزتا أهدافهما الأولية، لتصبحا من أطول المركبات الفضائية عمرا في تاريخ البشرية.

وبعد مرور 49 عاما على إطلاقهما، لا تزال المركبتان ترسلان بيانات ومعلومات عن رحلتيهما عبر الفضاء بين النجوم، في إنجاز يبرز قدرة المهمات الفضائية على مواصلة العمل لعقود، رغم المسافات الهائلة التي تفصلها عن الأرض.