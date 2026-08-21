قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم
صعد عالميًا.. هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر؟
بداية من 300 جنيه.. أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2026
معادلة صعبة..اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة وتأثير القرار على المواطنين
الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة
تأكيدا لصدى البلد.. رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري
الأهلي يشدد قبضته قبل الموسم الجديد.. تعديلات على اللائحة
دار الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة
"أنتم المستقبل".. تفاصيل حوار رئيس الوزراء مع أوائل الثانوية العامة وتوجيهات رعاية الموهوبين
محمد العدل يشيد بمصطفى شوبير: لولاك ما عاد الشناوي لمستواه
الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوري
كباكا خارج الحسابات.. ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارة وتشغيل القناطر لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة

وزير الري: تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارة وتشغيل القناطر لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة
وزير الري: تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارة وتشغيل القناطر لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة" يأتي في إطار سياسة الوزارة نحو تطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل، وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارة وتشغيل القناطر، بما يضمن استمرارية تشغيل مكوناتها بكفاءة، كأحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندسة عبير ثابت، يستعرض موقف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة"، والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والمراقبة بالمفيض، وضمان استمرارية تشغيل مكونات القنطرة بكفاءة.

وقال سويلم إن المشروع يهدف إلى تحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة، ورفع كفاءة مراقبة البوابات، وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة، إلى جانب حسم الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة، وتوفير قطع الغيار التي تسهل أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات، بما يسهم في تحقيق التحكم الدقيق في المناسيب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة، وتعظيم الاستفادة من التصرفات المائية في توليد الكهرباء من خلال محطة توليد كهرباء إسنا.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أعمال صيانة وتحديث القناطر التي تنفذها وزارة الري تستهدف الحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها، مثل الأهوسة، ورفع كفاءة مكوناتها، مع تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارتها وتشغيلها، بما يسهم في زيادة التحكم في إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وتحسين أداء بوابات المفيض ورفع كفاءتها.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال التحديث الجارية طبقًا للبرنامج الزمني، والمقرر نهوها في شهر أكتوبر 2026.

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تُعد من أهم القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وتتكون من قناة المفيض التي تضم 11 بوابة، وسد ركامي بطول 520 مترا، وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، ومحطة لتوليد الكهرباء، كما تمثل القنطرة جسرًا بريًا يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا.

وقد تم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها عام 1993 لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية، فيما تم إنشاء الهويس الإضافي عام 2008 لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بين الأقصر وأسوان والعكس، وضمان عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية خلال فترات صيانة الأهوسة.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة تحديث القناطر المقامة على نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

ترشيحاتنا

أرشيفية

نهاية «حرامي دمياط».. كواليس ضبط المتهم وإعادة المسروقات لأصحابها

المتهمة

تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة للحياء

الواقعة

نشرته مجددا نكاية في المشكو بحقه.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء على سيدة بالبحيرة

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد