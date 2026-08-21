وزير الري: تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارة وتشغيل القناطر لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة" يأتي في إطار سياسة الوزارة نحو تطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل، وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارة وتشغيل القناطر، بما يضمن استمرارية تشغيل مكوناتها بكفاءة، كأحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندسة عبير ثابت، يستعرض موقف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة"، والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والمراقبة بالمفيض، وضمان استمرارية تشغيل مكونات القنطرة بكفاءة.

وقال سويلم إن المشروع يهدف إلى تحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة، ورفع كفاءة مراقبة البوابات، وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة، إلى جانب حسم الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة، وتوفير قطع الغيار التي تسهل أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات، بما يسهم في تحقيق التحكم الدقيق في المناسيب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة، وتعظيم الاستفادة من التصرفات المائية في توليد الكهرباء من خلال محطة توليد كهرباء إسنا.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أعمال صيانة وتحديث القناطر التي تنفذها وزارة الري تستهدف الحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها، مثل الأهوسة، ورفع كفاءة مكوناتها، مع تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في إدارتها وتشغيلها، بما يسهم في زيادة التحكم في إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وتحسين أداء بوابات المفيض ورفع كفاءتها.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال التحديث الجارية طبقًا للبرنامج الزمني، والمقرر نهوها في شهر أكتوبر 2026.

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تُعد من أهم القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وتتكون من قناة المفيض التي تضم 11 بوابة، وسد ركامي بطول 520 مترا، وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، ومحطة لتوليد الكهرباء، كما تمثل القنطرة جسرًا بريًا يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا.

وقد تم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها عام 1993 لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية، فيما تم إنشاء الهويس الإضافي عام 2008 لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بين الأقصر وأسوان والعكس، وضمان عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية خلال فترات صيانة الأهوسة.