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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طالبة سقطت من الطابق السادس بأحد العقارات ببنها

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة الشدية بمدينة بنها في محافظة القليوبية، في واقعة مأساوية خيمت بالحزن على الأهالي.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من علو بأحد العقارات بمدينة بنها.
وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطالبة «لي لي. م» متأثرة بالإصابات التي لحقت بها إثر سقوطها من الطابق السادس، وتشير التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال توازنها.
وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

القليوبية محافظة القليوبية بنها قوات الأمن الأجهزة الأمنية

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