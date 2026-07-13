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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الأوقاف: مجلس الدولة صرح قضائي وقانوني له مكانته في بنيان منظومة العدالة

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
أ ش أ
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أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن مجلس الدولة يمثل صرحا قضائيا وقانونيا له مكانته وقيمته رفيعة المستوى في بنيان منظومة العدالة، فضلا عن كونه ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والذي حضر إلى مقر المجلس لتقديم التهنئة للمستشار أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، ومتمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهمته.

وثمّن وزير الأوقاف ما يضطلع به قضاء مجلس الدولة، في إرساء دعائم العدل وتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وإنصاف أصحاب الحقوق وحماية حريات المواطنين، فضلا عن ضبط الأداء الإداري.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره وامتنانه لزيارة الدكتور أسامة الأزهري مجلس الدولة، مشيرا إلى أنها تعكس حرصا على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك بين المجلس ووزارة الأوقاف في مختلف المجالات القانونية والإدارية ذات الصلة، وبما يسهم في تيسير آليات العمل المتبادل، ويحقق المصلحة العامة للبلاد.

وثمن رئيس مجلس الدولة الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في ترسيخ الروح الوطنية عبر بناء وعي سليم يعزز من انتماء المواطنين لوطنهم، والتصدي باقتدار وتمكن، وعلى نحو يتسم بالحسم، للأفكار المتطرفة والغلو والتشدد، من خلال خطاب معتدل قوامه المعلومات الصحيحة والرؤى المستنيرة التي تعكس جوهر الدين الحنيف، والعمل على تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك.

وأشار إلى أن بناء الإنسان وتشكيل وعيه السليم من خلال الخطاب الديني المعتدل والمستنير، هو الركيزة الأساسية لضمان تماسك النسيج الوطني، والمضي قدما نحو التنمية الشاملة ومواجهة مختلف التحديات.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري مجلس الدولة

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