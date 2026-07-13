الداخلية: تحرير 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (110645) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1152) سائق تبين إيجابية عدد (40) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

وتواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (478) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (157) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط ( 8 ) محكوم عليهم بإجمالى (11) حكم ، كما تم التحفظ على عدد (4) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



