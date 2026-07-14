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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة AMOLED ساحرة وإطار معدني فاخر.. تعرف على مواصفات HONOR Watch 6

ساعة HONOR Watch 6
ساعة HONOR Watch 6
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تأتي ساعة HONOR Watch 6 بواجهة دائرية كلاسيكية، قطرها حوالي 46 ملم وإطار معدني بلون رمادي داكن أو أسود، ويحتوي على أرقام مستوحاة من ساعات الغوص.

تعد الشاشة عبارة عن لوحة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل، مما يمنحك درجات اللون الأسود العميقة والألوان الزاهية التي تتوقعها من هذا النوع من الشاشات. يوجد على الجانب الأيمن زر واحد ذو سطح محكم لسهولة الإمساك به، يمكنك تدويره والضغط عليه للتنقل في واجهة المستخدم.

ميزات ساعة HONOR Watch 6

من حيث الحجم، فتعد الساعة ليست نحيفة جدًا، أو ضخمة أيضًا وتعد ذات مظهر رياضي أكثر منه رسمي، كما تأتي الساعة بتصميم بسيط وأنيق و هيكل دائري، وإطار معدني، وسوار مطاطي

على الجانب الآخر تعد مناسبة للسباحة حتى عمق 50 مترًا، كما أنها تتحمل ضغط الماء العالي والغبار. وهي مثالية لمن يمارسون السباحة أو يتعرضون للظروف الجوية القاسية وتأتي الساعة بتصنيف IP69  لذا، إذا كنت ممن يغسلون ملابسهم بعد التمرين، فتعد هذه الساعة مصممة لتحمل هذا النوع من الاستخدام القاسي.

ساعة HONOR Watch 6

المكونات والمواصفات

على الجانب الآخر تدعم الساعة البلوتوث و الاتصال اللاسلكي وتحتوي على مكبر صوت وميكروفون مدمجين، مما يتيح لك إجراء المكالمات واستخدام المساعدين الصوتيين عند اقترانه بهاتفك. كما أنها تعد مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 

تتضمن الساعة ميزة مساعدة رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أن مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM) مما يجعلها مناسبة للسباحة أيضًا
يحتوي الجزء الخلفي من الساعة على مستشعرات ضوئية لمراقبة معدل ضربات القلب عبر تقنية PPG. وتقوم هذه المستشعرات بالمراقبة بشكل مستمر أو عند الطلب حسب الإعدادات. وتستخدم تقنية قياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) نفس المكونات، حيث تُصدر ضوءًا أحمر وأشعة تحت الحمراء لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

ساعة HONOR Watch 6


تقع ساعة HONOR Watch 6 ضمن فئة الساعات المتوسطة إلى الفاخرة، بمواصفات تضاهي ما هو متوفر حاليًا في السوق

ساعة HONOR Watch 6 ساعات الغوص لوحة AMOLED تصميم بسيط الاتصال اللاسلكي إجراء المكالمات معدل ضربات القلب

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