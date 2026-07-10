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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة "المستقبل للنجاح": بدأنا بقرض "مستورة".. واليوم نوفر فرص عمل لـ150 أسرة

نيفين حسن
نيفين حسن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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في أجنحة معرض ديارنا بمارينا 4 بالساحل الشمالى ، تشاهد الكثير من اعمال الحرف اليدوية والتراثية التى ابدعت فى صناعتها العارضات، من أصحاب الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة .

وقالت نيفين حسن عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل للنجاح لتنمية المجتمع بالبساتين، أن الجمعية بدأت رحلتها بإمكانات محدودة، بعدما حصلت على قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي، والذي كان نقطة الانطلاق لتأسيس مشروع يوفر فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية.

تدريب السيدات والفتيات مجانًا

وأضافت  إن الجمعية نجحت في تدريب السيدات والفتيات مجانًا على الحرف اليدوية، ثم وفرت لهن الخامات اللازمة للعمل، حتى أصبحن قادرات على إنتاج منتجات عالية الجودة والمنافسة في المعارض المختلفة.

وأضافت أن الجمعية تضم حاليًا نحو 150 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، تشمل الأرامل والمطلقات والأيتام والأسر المتعففة، مؤكدة أن الهدف لم يكن تقديم المساعدات فقط، وإنما تحويل المستفيدين إلى منتجين يمتلكون مصدر دخل ثابت يعزز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

وأوضحت أن الجمعية تشارك بانتظام في معرض "ديارنا"، حيث سبق لها المشاركة في نسخة العام الماضي، كما تشارك في المعارض الموسمية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتسويق المنتجات وتحقيق مبيعات جيدة تدعم استمرار المشروع.

وأكدت رئيسة الجمعية أن مقر "جمعية المستقبل للنجاح لتنمية المجتمع" يقع بمنطقة البساتين، وأن الجمعية تواصل التوسع في برامج التدريب والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة ودمجها في سوق العمل.


يشارك فى معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، ٤٥٠ عارض وعارضة .

ويشهد المعرض في تلك المرحلة إقبالا كبيرا من المترددين على منطقة الساحل الشمالي، كما يشهد تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية التي تقام على هامشه مثل متابعة مباريات المنتخب الوطني في المونديال، وكذلك بعض الفعاليات الترفيهية بهدف إدخال أجواء من البهجة والسرور على المترددين على المعرض، كما تم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

ويشهد المعرض في هذه النسخة مشاركة ما يزيد على 450 عارضا وعارضة، ويهدف إلى تمكين الحرفيين ودعم الأسر المنتجة، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في واقع الأسر المنتجة، من خلال تبني نهج التمكين الاقتصادي المستدام لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تضمن دمج الحرفيين في الأسواق التنافسية، وتعزيز استقلالهم المالي.

أجنحة معرض ديارنا اعمال الحرف اليدوية والتراثية أصحاب الحرف اليدوية

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