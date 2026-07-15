قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 70% بحلول 2030.. خطة حكومية لخفض الدين وتقليص فاتورة الفوائد| تفاصيل
رئيس زراعة الشيوخ لـ"صدى البلد": 85% من الفلاحين في مصر يمتلكون فدانين
أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها
الأرصاد تحذر| أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية.. وموعد انخفاض درجات الحرارة
الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
مدبولي: الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة الاستراتيجية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
إيران: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي على إيرانشهر
مدبولي يتفقد مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني بالعلمين الجديدة
فضيحة بجيش الاحتلال .. السجن 5 سنوات لجندي تواصل مع عميل إيراني
إنجلترا والأرجنتين.. صدام التاريخ والطموح في الطريق إلى نهائي كأس العالم
هشام حنفي: زيزو مستمر مع الأهلي.. وإعلان مشاركة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكبر منجم للنحاس والذهب في باكستان يحذر من تعليق عملياته

أكبر منجم للنحاس والذهب في باكستان يحذر من تعليق عملياته
أكبر منجم للنحاس والذهب في باكستان يحذر من تعليق عملياته
أ ش أ

 حذر القائمون على أكبر منجم للنحاس والذهب في باكستان، الذي تديره شركة صينية، من احتمال تعليق عملياته بسبب التحديات الأمنية التي تواجه نقل الإمدادات والشحنات الأساسية في إقليم بلوشستان.

وأوضح المدير الإداري لمشروع "ساينداك ميتالز ليمتد" - في خطاب وجهه إلى وزير الطاقة الباكستاني واطلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز" - أن الظروف الحالية في الإقليم أثرت بشكل كبير على حركة الشحنات والإمدادات الرئيسية اللازمة لاستمرار تشغيل المشروع، ما قد ينعكس على سير العمليات الإنتاجية.

وأوضح الخطاب أنه إذا استمرت الأوضاع الحالية دون معالجة، فإن مواصلة تشغيل مشروع سينداك للنحاس والذهب ستصبح غير قابلة للاستمرار، مرجحا اضطرار المشروع إلى تعليق عملياته خلال شهر واحد بسبب نقص المواد الخام الأساسية وتعطل سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي.

وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن منجم سينداك، أكبر منجم عامل للنحاس والذهب في باكستان، تم تأجيره عام 2001 إلى شركة المعادن الصينية المملوكة للدولة، التي تديره ضمن مشروع مشترك مع شركة ساينداك ميتالز ليمتد (SML) التابعة للحكومة الباكستانية، قبل أن يمدد عقد تشغيله لمدة 15 عاما إضافية في عام 2022.

وتفيد الإحصاءات الرسمية، بأن مجمل إنتاج المشروع تقريبا، الذي يمثل غالبية منتجات النحاس الباكستانية التي وصلت قيمتها إلى حوالي 759 مليون دولار في العام الماضي، تم تصديره إلى الصين.

وتعد الصين أيضا أكبر مقرض ثنائي لباكستان، حيث زودت إسلام أباد بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار يركز بصفة أساسية على بلوشيستان، وهي منطقة جبلية في الجنوب الغربي تعادل مساحة ألمانيا تقريبا، وقد عانت من اضطرابات مؤخرا.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد كشفت في أواخر مارس الماضي، أن شركة "باريك للتعدين" الكندية كانت تؤجل عمليات تطوير منجم "ريكو ديك" للذهب والنحاس، الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار، في ضوء مراجعات الوضع الأمني في المنطقة وتعطل سلسلة التوريد جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

وتقع منطقة "ريكو ديك" على بعد حوالي 50 كيلومترا من مشروع "ساينداك"، وتشترك المشاريع في العديد من خطوط النقل.

أكبر منجم للنحاس والذهب في باكستان شركة صينية التحديات الأمنية نقل الإمدادات والشحنات الأساسية في إقليم بلوشستان المدير الإداري لمشروع ساينداك ميتالز ليمتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بالتعدّى على رجلي دين مسيحي

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

عبادات مستحبة في شهر صفر.. 9 أعمال مهجورة لا تغفلها

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الحفاظ على البيئة عبادة شرعية وأمانة استخلف الله الإنسان عليها

المشاركين في المشروع أمام كلية اللغات والترجمة

تفاصيل ترجمة 1000 كتاب من التراث الإسلامي إلى 14 لغة أجنبية

بالصور

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

تنبيه خطير.. سحب نصف مليون سيارة سوبارو لسبب غريب

استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد