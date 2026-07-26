استطلاع: الأمريكيون يشعرون بعدم اليقين إزاء حرب إيران ويتوقعون استمرارها

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية أن حرب إيران لا تزال تثير مشاعر واسعة من عدم اليقين والإحباط بين الأمريكيين، في ظل توقعات بأن يستمر الصراع لأشهر قادمة أو ربما سنوات.

واختار غالبية المشاركين فى الاستطلاع كلمتي "غير متأكد" و"محبط" باعتبارهما الأكثر تعبيرًا عن مشاعرهم تجاه مسار الحرب، وسط اعتقاد متزايد بأن الصراع يسير بصورة أكثر تعقيدًا مما كانت تتوقعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرأي العام الأمريكي لا يزال يركز على عدد من الأهداف التي يعتبرها ذات أهمية، أبرزها: ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووقف البرنامج النووي الإيراني، ومنع طهران من تهديد استقرار المنطقة، لا سيما في ظل المخاوف من انعكاسات الصراع على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

ولفت الاستطلاع إلى أن معظم الأمريكيين لا يتوقعون تحقيق أهداف الحرب بسهولة، إذ يرجحون استمرارها لفترة طويلة، تمتد لأشهر أو لسنوات، فى ظل استمرار حالة الغموض بشأن الصراع وتطوراته ونتائجه.