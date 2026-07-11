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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين في وسائل المواصلات بقانون المرور

التدخين
التدخين
معتز الخصوصي
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تعتبر ظاهرة التدخين من الظواهر التى يعاقب عليها قانون المرور فى وسائل المواصلات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لما نص عليه قانون المرور.

التدخين في وسائل المواصلات

وحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:

فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكانت قد كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد في الإقلاع عن السجائر وتقليل الرغبة الشديدة في التدخين.

أجري باحثون من جامعة أديلايد الأسترالية مراجعة لنتائج 59 دراسة تتناول تأثير  الرياضة على إدمان التدخين.

أجريت الدراسة على أكثر من 9000 شخص ورصدوا تأثير كل من التمارين الرياضية الفردية وبرامج التمارين الرياضية طويلة الأمد على الآتى: الإقلاع عن التدخين وعلى شدة الرغبة بتدخين السجائر و أعراض الانسحاب بعد ترك التدخين.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام كانت لديهم نسب الإقلاع الكامل عن التدخين أعلى بنسبة 15%، واحتمالية الامتناع لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل أعلى من غيرهم بنسبة 21%.

خفض المشاركون الذين يمارسون الرياضة معدل التدخين اليومي بمقدار سيجارتين، حتى أن جلسة تمرين واحدة في الحد من الرغبة الشديدة في التدخين لمدة 30 دقيقة تقريبا بعد انتهائها.

ووفقا للباحثين لا ينبغي أن تحل التمارين البدنية محل الأساليب المثبتة للإقلاع عن التدخين كالعلاج الدوائي والاستشارات المتخصصة، غير أنها يمكن أن تشكل إضافة بسيطة ومتاحة تساعد في تجاوز أصعب اللحظات خلال محاولات الإقلاع عن التدخين.

ويعد التدخين من أخطر الأسباب التي تؤدي لزيادة الإصابة بسرطان الرئة والفم وأمراض القلب والشرايين هذا بجانب مخاطره على صحة الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام.

التدخين وسائل المواصلات قانون المرور عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات مركبات النقل الجماعي للركاب

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