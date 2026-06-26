احذر.. التدخين في هذه الأماكن يعرضك لغرامة مالية تصل لـ20 ألف جنيه

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين في عدد من الأماكن العامة والمغلقة، حفاظًا على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من أضرار التدخين السلبي، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.



وتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 20 ألف جنيه، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بالأماكن المخصصة للتدخين وتطبيق أحكام القانون.



في هذا الصدد، نصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

عقوبات المخالفين



ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

و تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك. على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.



و تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.