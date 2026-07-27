تقارير: بشكتاش يكشف موقف مفاوضاته مع محمد صلاح في مؤتمر مرتقب

كشفت تقارير صحفية تركية عن عقد نادي بشكتاش مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة، للحديث عن آخر تطورات ملف التعاقدات استعدادًا للموسم الجديد، وعلى رأسها مفاوضات النادي مع النجم المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة “Sports Digitale” التركية، فإن أوندر أوزين، مدير الكرة في بشكتاش، سيستعرض خلال المؤتمر آخر المستجدات الخاصة بصفقات الفريق، ومن بينها المفاوضات الجارية مع محمد صلاح، بعد الاتصالات التي دارت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت الشبكة أن صلاح أو ممثليه لم يقدموا حتى الآن ردًا نهائيًا، سواء بالموافقة أو الرفض، على العرض الأخير الذي تقدم به النادي التركي، وهو ما سيدفع مسؤولي بشكتاش لتوضيح موقف المفاوضات خلال المؤتمر.

وكانت تقارير تركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن بشكتاش رفع عرضه المالي للتعاقد مع قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر، حيث بلغت قيمة العرض نحو 20 مليون يورو، متضمنة الحوافز والمكافآت.

ورحل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة امتدت لتسعة مواسم حقق خلالها العديد من الإنجازات، ليصبح هدفًا لعدة أندية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

