ممثلو محمد صلاح في إسطنبول.. وبشكتاش يقترب من إعلان الصفقة

اقترب ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي من الوصول إلى مراحله الحاسمة، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن تحركات جديدة لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة Fotomaç أن ممثلين عن محمد صلاح سيصلون إلى مدينة إسطنبول اليوم، من أجل استكمال المفاوضات مع مسؤولي بشكتاش ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق انتقال اللاعب في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن قائد منتخب مصر يقضي حاليًا فترة راحة في اليونان بعد نهاية موسم طويل، فيما يتولى وكلاؤه إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد مع النادي التركي.

وبحسب تقارير صحفية أخرى، يتضمن العرض المقدم من بشكتاش عقدًا يمتد لموسمين، براتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء تصل إلى 4 ملايين يورو في الموسم، فضلًا عن بنود خاصة بحقوق الصورة والعوائد التجارية ومبيعات القمصان، لتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقة حاجز 40 مليون يورو.

ويأتي ذلك بعد نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول، التي امتدت لتسعة مواسم، حقق خلالها جميع البطولات الممكنة على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أحد أبرز أساطير النادي الإنجليزي.

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب محمد صلاح بقميص أندية بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول، وشارك في 694 مباراة رسمية، سجل خلالها 334 هدفًا، وصنع 171 هدفًا.

أما بقميص ليفربول، فخاض 442 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 257 هدفًا، وقدم 123 تمريرة حاسمة، قبل أن يطوي صفحة تاريخية مع "الريدز"، في انتظار حسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.