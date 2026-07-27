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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل: نرصد التحديات ميدانيًا ونضع حلولًا جذرية قابلة للتطبيق

الأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي لـ الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظ بورسعيد
الأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي لـ الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظ بورسعيد
عبدالصمد ماهر

قام حسام صادق، المدير التنفيذي لـ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد برفقة عدد من قيادات الهيئة.

 بدأت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة جهود تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق مستهدفات الدولة في بناء نظام صحي شامل ومستدام.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية، مشيدًا بما حققته بورسعيد من نجاحات في تطبيق المنظومة، والتي تعكس حجم التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم جهود تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على مد فترة تنفيذ الكشف الطبي المدرسي حتى 30 سبتمبر 2026، مع بدء استقبال الطلاب لاستخراج الشهادات الصحية اعتبارًا من اليوم، بما يضمن استكمال أعمال الفحص وتحقيق أعلى معدلات التغطية، دعمًا لجهود الوقاية والاكتشاف المبكر والحفاظ على صحة الطلاب.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية، تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أعقبه التقاط صورة تذكارية.

متابعة مؤشرات الأداء

وتفقد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة مبنى المنطقة الطبية، ثم زار مقر فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وعقد اجتماعًا مع مسؤولي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، لبحث تعزيز التكامل بين الجانبين، ومتابعة مؤشرات الأداء، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الموافقات الطبية المسبقة والاستثنائية.

وعقد اجتماعًا مع مدير عام فرع الهيئة ومديري الإدارات، لمراجعة مؤشرات الأداء، ومناقشة التحديات التشغيلية، ووضع حلول عملية للتعامل معها، مع التركيز على خفض معدلات التكدس، وتيسير الإجراءات أمام المنتفعين، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.

وناقش الاجتماع آليات التيسير على المنتفعين في سداد اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في منافذ ووسائل السداد، بما يحقق سهولة الوصول للخدمة، ويعزز انتشار نقاط التحصيل وتقديم الخدمات، في إطار خطة الهيئة للتوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الزيارة لقاءً مع الدكتور أشرف عيسى، ممثل هيئة قناة السويس، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك، إلى جانب اجتماع مع عدد من الصيادلة العاملين بالمنافذ، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المتابعة الميدانية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز جودة الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، ودعم التكامل مع مختلف شركاء المنظومة الصحية.

وأوضح أن اجتماعاته مع مسئولي الجهات الشريكة وفروع الهيئة تستهدف رصد التحديات على أرض الواقع، ووضع حلول تنفيذية وجذرية قابلة للتطبيق، مع تعميم التجارب الناجحة على جميع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة والارتقاء بجودتها.

وأضاف أن المناقشات تناولت أيضًا آليات خفض التكدس داخل منافذ تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن حصول المنتفع على الخدمة، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة للموافقات الطبية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتيسير على المنتفعين في سداد الاشتراكات، من خلال التوسع في منافذ ووسائل السداد وإتاحتها بصورة أكثر انتشارًا، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة ويواكب جهود الهيئة في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

وأكد أن مصلحة المستفيد تأتي في صدارة أولويات الهيئة، وأن التكامل بين مختلف الجهات الشريكة هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وقالت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة، أن المتابعة الفنية المستمرة تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء، موضحة أن الزيارات الميدانية تسهم في رصد فرص التحسين بصورة مباشرة، وتعزيز جودة الخدمات من خلال سرعة التعامل مع التحديات وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تطوير الأداء وفق مؤشرات واضحة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين تجربتهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر الجيار، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أن الزيارة تمثل دفعة قوية لفريق العمل بالفرع، وتعكس اهتمام قيادة الهيئة بالمتابعة الميدانية ودعم العاملين.

وأضافت أن فرع الهيئة يواصل تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين، ويعزز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لمواصلة المتابعة الميدانية لفروعها بمحافظات التطبيق، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التكامل مع شركاء المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل ومستدام.

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