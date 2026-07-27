محمد صلاح يستمتع بإجازته الصيفية قبل بدء رحلته مع فريقه الجديد

يواصل النجم المصري محمد صلاح الاستمتاع بعطلته الصيفية عقب نهاية مشاركته في كأس العالم 2026، مستغلًا فترة الراحة لاستعادة جاهزيته البدنية والذهنية قبل بدء تحدي جديد في مسيرته الكروية.

وحرص صلاح قائد منتخب مصر على الابتعاد عن الأجواء التنافسية خلال الإجازة، حيث يقضي أوقاته مع أسرته في عدد من الوجهات السياحية، استعدادًا للعودة إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وشارك الناقد الرياضي خالد علي صورة للنجم محمد صلاح خلال استمتاعه بأجازته الصيفية عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوكي علق :محمد صلاح يستمتع بأجازته في اليونان.

وتترقب جماهير كرة القدم الإعلان الرسمي عن انضمام صلاح إلى فريقه الجديد.