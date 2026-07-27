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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة تركية: بشكتاش يرفع عرضه الأخير لمحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتواصل المفاوضات بين نادي بشكتاش التركي والنجم المصري محمد صلاح، في محاولة لإقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

وذكرت صحيفة الصباح التركية أن إدارة بشكتاش قدمت عرضها الأخير لمحمد صلاح، وتنتظر في الوقت الحالي الرد النهائي من اللاعب وممثليه، في ظل استمرار المحادثات بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة، شهدت الساعات الماضية مرونة من جانب رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، بعدما وافق على تخفيض قيمة عمولة الوكالة من 7.5 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو، إلا أنه طالب بتحسين بعض البنود الأخرى، وعلى رأسها حقوق استغلال الصورة التجارية، إلى جانب نسبة من عائدات بيع قمصان اللاعب.

وأضاف التقرير أن إدارة بشكتاش ترى أن الإيرادات المتوقعة من الحملات الإعلانية ومبيعات القمصان قد تغطي جزءًا كبيرًا من قيمة الصفقة، إلا أن تلك البنود لا تزال محل نقاش مع معسكر محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن العرض المالي الأخير، الذي يشمل الراتب السنوي والمكافآت والحوافز، وصلت قيمته إلى نحو 20 مليون يورو، في محاولة لإقناع النجم المصري بالانتقال إلى النادي التركي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن اجتماعًا جديدًا سيُعقد بين الطرفين خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب لحسم الملف بشكل نهائي، سواء بإتمام الصفقة أو إغلاق باب المفاوضات.

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