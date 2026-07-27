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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في العاصمة الادارية.. إعلامي يكشف مستجدات فترة الإعداد لفريق الزمالك

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات حول فترة الإعداد للفريق الأول  لكرة القدم بـ نادي الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك يبدأ فترة الإعداد خلال الساعات المقبلة ومعسكر في العاصمة الإدارية”.

وأشاد الإعلامي خالد الغندور بجوائز الأفضل في الموسم الكروي ، مؤكدًا أن سيطرة نادي الزمالك على معظم الجوائز الفردية والجماعية ترسل "رسائل مهمة " عن قيمة الكيانات وتاريخها.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "اللي يتأمل جوايز امبارح ويشوف الزمالك أفضل فريق، معتمد جمال أفضل مدير فني، بيزيرا أفضل جناح يمين، عدي الدباغ أفضل راس حربة، محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد أفضل قلبين دفاع، محمد إبراهيم افضل لاعب صاعد.. لازم يفهم شوية رسايل مهمة جدا جدا جدا".

واضاف الغندور ؛"التاريخ لا يضيع: "إن الاسم والكيان اللي اتأسسوا على مدار أكتر من 115 سنة.. عمر قيمتهم ما بتتهز قصاد شوية ظروف مهما كانت صعبة".

وتابع : "جمهور الزمالك السنة دي هو البطل الحقيقي.. هو اللي كان بيحرس قيمة ناديه طول الموسم"

الزمالك أحمد حسن نادي الزمالك العاصمة الإدارية

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