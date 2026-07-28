ناشئات تونس يبلغن نهائي بطولة أفريقيا للطائرة بعد الفوز على الكاميرون

واصل منتخب تونس للناشئات عروضه القوية في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، بعدما حجز مقعده في المباراة النهائية إثر فوزه على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتقام البطولة على ملاعب نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

ويتولى منصب مدير البطولة الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب التونسي كالتالي:

* الشوط الأول: 25-17.

* الشوط الثاني: 25-19.

* الشوط الثالث: 25-15.

وكان منتخب تونس أنهى منافسات دور المجموعات في المركز الثاني، بعدما حقق الفوز على منتخبات الجزائر والمغرب والسنغال والكاميرون، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام منتخب مصر.

أما منتخب الكاميرون، فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد انتصاراته على المغرب والجزائر والسنغال، بينما خسر أمام منتخبي مصر وتونس.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية، في انتظار الفائز من مواجهة مصر والجزائر لتحديد الطرف الثاني في النهائي.