حسام عزب حجاج حكماً لتقنية الفيديو في مواجهة الكاميرون ومالي بأمم أفريقيا للسيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الدولي المصري، حسام عزب حجاج، حكماً لتقنية الفيديو للقاء منتخبي الكاميرون ومالي ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي تقام في المغرب.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا حكمة للساحة ويعاونها كل من: ديانا تشيكوتيشا مساعدة أولى وسكينة حميدو مساعدة ثانية والجنوب أفريقية أكونا ماكليما حكمة رابعة والبنينية يكيني نافيساتو حكمة احتياطية، والمصري حسام عزب حجاج حكماً لتقنية الفيديو ومن إسواتيني ليتيسيا أنتونيلا فيانا حكمة فيديو مساعدة.

ومن المقرر إقامة اللقاء غداً الأربعاء، في تمام الساعة ١١ مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد العربي الزاوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.